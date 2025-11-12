За два часа до взрыва в Красногорске жители соседней улицы звонили в 112 из-за громкого хлопка на детской площадке

За два часа до взрыва, в результате которого десятилетнему мальчику оторвало четыре пальца в Красногорске, жители соседней улицы вызывали полицию из-за хлопка на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В беседе с каналом жители улицы Комсомольская рассказали, что сильный хлопок прозвучал на их детской площадке примерно в 18:00. В это время там находилось несколько детей возрастом 9-11 лет. Все они сразу разбежались.

Однако, по словам соседей, когда они сообщили об этом в службу 112, по вызову никто не приехал.

«Что это было мы не поняли. Возможно дети подорвали петарду и с испугу убежали с криком “это не мы”. К счастью обошлось без жертв», — поделилась одна из местных жительниц.

Также сообщалось, что за день до трагедии администрация Красногорска провела уборку на улице Пионерской, где и лежала заминированная купюра. Жители жаловались на грязь и мусор. По их словам, рабочие не убрали за собой опилки и ветки, на фасадах домов была грязь, а на бордюрах лежала листва.

Ранее мы писали, что взорвавшуюся в руках ребенка купюру едва не поднял другой житель Красногорска.