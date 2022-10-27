Юный парень, меняя голос на женский, развел воронежских мужиков на 28 тысяч рублей

16-летний парень из Оренбурга создал сайт с оказанием досуговых услуг и, умело меняя голос на женский, принялся отвечать на звонки. В ловушку мошенника угодили два воронежских мужика: один лишился 23 тыс. рублей, другой – 5-ти.

Для привлечения внимания парень установил цены ниже рыночных. Первым позвонил 35-летний житель Воронежа. Злоумышленник с помощью фейкового женского голоса потребовал с него предоплату. Спустя время клиента попросили перевести страховой платеж, и он выполнил условие.

В следующий раз мужчине позвонили и сообщили, что платеж не прошел по его же вине и надо повторить операцию. Потом уже мужским голосом несовершеннолетний обвинил клиента в блокировке кассы и объяснил, что необходимо переоформить заказ. В общей сложности россиянин перевел парню 23 тыс. рублей, но любви не дождался.

Вторая жертва оказалась более смышленой. 30-летний воронежец быстро понял, что перед ним мошенник. Он лишился пяти тысяч.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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