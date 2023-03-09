«Я сейчас здесь всех поубиваю!»: мужчина отметил 8 Марта и отстрелил половой орган
Отмечая 8 Марта, мужчина открыл стрельбу по собутыльникам и отстрелил одному половой орган.
Жители нескольких домов подмосковного поселка Большое Руново Каширского района Московской области отметили 8 Марта массовой попойкой, завершившейся стрельбой.
Нетрезвый 69-летний пенсионер упал во дворе своего дома, а его нетрезвая супруга не смогла поднять грузного мужа на ноги.
Сначала на помощь супружеской чете пришла пьяная соседка, которая вскоре сама оказалась на снегу.
Затем на шум прибежали дворовые собаки и покусали женщину. На крики подоспел ее супруг, также находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В руках у него было ружье.
Как удалось выяснить корреспондентам «МК», стрелок, не вникая в детали происходящего, крикнул: «Я сейчас здесь всех поубиваю!». После чего открыл огонь на поражение.
Одна пуля ударилась о металлическую пуговицу на куртке женщины, вторая попала в половой орган лежащего на снегу мужчины. После этого стрелок вернулся к себе в дом и продолжил празднование.
Прибывшие на место полицейские в течение часа пытались проникнуть в жилище правонарушителя.
В момент ареста мужчина выглядел крайне удивленным и заявлял, что ничего не помнит, так как был нетрезв.