«Выстрелила один раз»: в США трехлетняя девочка убила старшую сестру

В США, штате Техас, трехлетняя девочка застрелила старшую сестру из пистолета. Пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщило издание Fox News.

Окружной шериф рассказал, что убийство произошло в городе Остин. Дети находились дома вместе с родителями, но в какой-то момент взрослым нужно было уйти, и они решили, что одна из девочек сможет присмотреть за другой. Когда мама с папой покинули жилье, младшая из сестер нашла заряженный пистолет и случайно выстрелила из него, попав прямо в члена семьи.

Отметим, что хранение оружия в Техасе – это вполне распространенное явление, поэтому никакого наказание за это родителям трехлетней девочки не положено. Более того, данный штат является одним из самых вооруженных. Нередко там происходят настоящие бойни.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге маленькая девочка воткнула в брата заточку для карандашей. Удар пришелся в живот. Отмечалось, что инцидент произошел тогда, когда в квартире с детьми находился только их отец. Он ненадолго отвлекся, а затем услышал страшные крики. Во время игры пятилетняя малышка серьезно ранила брата, и его пришлось срочно госпитализировать в больницу. Врачи диагностировали ему проникающее ранение передней брюшной стенки.