Вышел на свободу в 2022 году: в доме людоеда Михаила Малышева нашли труп

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели человека в Перми. Примечательно, что труп обнаружили в доме, где проживает вышедший на свободу людоед Михаил Малышев, передает Ura.ru.

По информации журналистов, некоторые источники в Сети утверждают, что тело нашли именно в квартире бывшего уголовника. Однако никаких подтверждений этому нет.

Рядом с домом Малышева стоят машины полиции и ритуальных услуг. Представители Следственного комитета сообщили работникам СМИ, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Кировском районе города.

Малышев вышел на свободу в 2022 году. Жильцы дома, в котором он поселился вместе с матерью, были против такого соседства, однако не смогли выселить людоеда.

