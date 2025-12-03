«Все только усугубляется»: эксперт заявил, что с Усольцевыми мог произойти «эффект парадоксального раздевания»

Автор книг о загадочной гибели экспедиции Дятлова Евгений Буянов заявил, что с пропавшими более двух месяцев назад в тайге Красноярского края Усольцевыми мог случиться «эффект парадоксального раздевания». В беседе с aif.ru эксперт отметил, что семья, скорее всего, пострадала от холода.

«Существует, например, эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее с себя, чтобы как-то согреться. Но все только усугубляется, и они еще сильнее замерзают», — объяснил писатель.

По его словам, именно такой эффект случился с некоторыми членами группы Дятлова. Он напомнил, что двое погибших были найдены только в нижнем белье.

Буянов также нашел сходство между исчезновением Усольцевых и трагически известной экспедицией 1959-го года. Согласно его предположению, супруги тоже неправильно действовали в условиях неустойчивого состояния среды.

Ранее судмедэксперт Юрий Кириленков описал вероятный сценарий обнаружения пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. По его мнению, их останки, предположительно, обнаружат только весной.