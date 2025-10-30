Врачи достали из кишечника ребенка силиконовый глаз

В Челябинске 9-летний мальчик проглотил силиконовый глаз, перепутав его с мармеладом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздравствуйте.

Изначально врачи подозревали у пациента отравление, на которое указывали тошнота, рвота, боли в животе, однако диагноз не подтвердился. Проведя исследование, медики заметили кишечную непроходимость, но не увидели ее причину.

«Предмет был рентген-отрицательным. Подтвердить непроходимость смогли на УЗИ, но и здесь патология выглядела необычно: на опухоль не похожа, полипы в таком месте не образовываются», — сообщил хирург.

Диагностика затруднялась и тем, что пациент не вспомнил о проглоченной игрушке. После извлечения выяснилось, что глаз находился в организме мальчика 5 дней.

«Уже после операции, когда достали этот глаз, мы стали вспоминать с сыном, что неделю назад он ел «шуточные» сладости — мармеладные глаза. Рядом с коробкой лежал и этот, силиконовый. Ребенок играл в игру на телефоне и, видимо, не глядя, проглотил этот силиконовый глаз», — пояснила мама мальчика.

