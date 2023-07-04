Врачей из Читы обвинили в смерти 2-летнего ребенка, умершего после лечения зубов. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на СК по Забайкальскому краю.

По данным источника, малыш скончался в 2021 году. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате врачебной ошибки.

В ноябре 2021 года ребенку под общим наркозом должны были вылечить 14 зубов. До момента операции стоматологи проигнорировали анализы малыша и его жалобы на кашель. Далее у ребенка появились все признаки инфекции. Несмотря на это, пациента ввели в наркоз и в течение 5 часов ему лечили зубы. Во время хирургического вмешательства анестезиолог повредил гортань малыша. Врачебная халатность привела к тому, что через несколько часов после операции ребенка доставили в краевую инфекционную больницу.

«Врач-анестезиолог не сопроводил ребенка в больницу, не направил вместе с ним медицинские документы о характере проведенной операции и назначенных пациенту препаратов», — сообщили в СК.

В краевой больнице медицинский сотрудник не увидела признаков для экстренной госпитализации малыша. Ребенка положили в реанимацию с признаками дыхательной недостаточности, однако даже в такой ситуации ему долго не оказывали помощь. Спустя три часа пациента подключили к аппарату ИВЛ, который был неисправен.

Самочувствие ребенка продолжало ухудшаться, и через несколько дней он умер.

На данный момент уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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