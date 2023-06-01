Врач сообщил о состоянии 8-летней девочки, которую покусало неизвестное животное в реке Реж

Заведующий травматологическим отделением Артемовской ЦРБ Назарджон Рахматуллоев рассказал о состоянии 8-летней девочки, которую покусало неизвестное животное во время купания. Ребенок получил три глубоких рваных раны.

Медики предложили положить девочку под наблюдение, но пациентка и ее мать отказались. Состояние несовершеннолетней хорошее, никаких жалоб нет.

«Сразу после нападения девочке был введен антирабический иммуноглобулин, также ребенку ставятся прививки от бешенства по схеме», - сказал он URA.RU.

Напомним, зверь напал на ребенка в реке Реж и укусил прямо в воде. Местные жители думают, что это могла быть ондатра.

Ранее сообщалось, что дочь ведущей Даны Борисовой увезли на скорой после укуса неизвестной собаки. По дороге в больницу раны «распухли» и «позеленили». Девочке назначили курс уколов от бешенства. По словам врачей, при укусе зоны кистей рук, как в случае с дочерью Борисовой, вероятность заражения составляет 92%. Позже выяснилось, что напавшая собака не была привита от этой болезни.