Впавшую в кому в Китае российскую модель Диану Галину перевезли в родной город. Об этом сообщает Kp.ru.

20-летнюю модель из Заринская Алтайского края перевезли из Китая в Россию. Девушка до сих пор находится в коме. Мать Дианы Галиной рассказала, что модель ехала в купе вместе с врачами четверо суток.

Сейчас девушка находится у себя дома — ей установили кровать с противопролежневым матрасом и обеспечили всеми медикаментами.

«Впереди у дочки сложная реабилитация: она постепенно выходит из комы, моргает, но пока не идет на контакт. Но мы будем бороться», — рассказала мать модели.

Напомним, в феврале 2025 года Диану Галину нашли без сознания в ванной отеля в Китае. Врачи выяснили, что у нее была врожденная патология, которая привела к разрыву аневризмы. В итоге после операции девушка впала в кому, деньги на лечение ей собирали через соцсети.

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