Волонтеры заново обследовали лес в поисках пропавшей семьи Усольцевых: вот, что выяснили

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей в тайге семье Усольцевых. Однако новое обследование леса не принесло результатов.

Как сообщили в краевом аварийно-спасательного формировании «Спасатель», очередное обследование леса состоялось 18 октября. Группа обследовала в поисках семьи 5 кв. километров горно-таежной местности и 8 км лесных дорог.

«К сожалению, поиски не принесли результатов и сегодня будут продолжены», — поделились волонтеры.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в пеший поход с пятилетней дочерью 28 сентября. Заявка на поиск была подана только на третий день спустя их исчезновения. Сын пропавших предположил, что они могли укрыться в Курумнике — камнях, образующих много ущелий.

Ранее управляющий делами Казанско-Вятской епархии протоиерей Геннадий Четвергов предположил, что Усольцевы могли стать старообрядцами и найти убежище в лесу для уединения и общения с Богом.