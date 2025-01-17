Водитель автобуса заснул за рулем: 12 россиян пострадали в аварии на Шри-Ланке

Смертельное ДТП с участием туристического автобуса и грузовика произошло на Шри-Ланке. В общественном транспорте находились 30 россиян, почти половина из них пострадала, передает Telegram-канал Readovka cо ссылкой на местные СМИ.

Столкновение произошло по вине водителя автобуса. Он уснул за рулем и допустил столкновение с большегрузом. В результате аварии мужчина, перевозивший туристов из РФ, погиб.

Автобус врезался в заднюю часть грузовика и полностью смял свою переднюю. Внутри транспорта все оказалось раскурочено. Среди россиян пострадали 12 человек. Их доставили в больницу с различными травмами. Более подробной информации об их состоянии пока нет.

Ранее в Таиланде 27 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом. Некоторые пассажиры получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.