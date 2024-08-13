Во ФСИН опровергли госпитализацию Дарьи Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РБК.

На днях сообщалось, что обвиняемую в терроризме Дарью Трепову* госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии. Якобы, у девушки диагностировали сильную депрессию и раскол личности. Это произошло после перевода заключенной в ИК-2, расположенной рядом с поселком Явас.

Однако представители ФСИН опровергли сообщения о госпитализации Треповой*. По их словам, состояние девушки удовлетворительное.

«Осужденная отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», — рассказали в федеральном органе.

Ранее мы писали о том, что выжившая в теракте потребовала 150 тысяч рублей с Треповой* и ее укрывателя Касинцева.

*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.