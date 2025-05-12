Внука Юрия Андропова ограбили в Москве, пока он угощал шаурмой бездомных

В Москве ограбили 46-летнего Константина Андропова – внука главы СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Это произошло, когда мужчина угощал шаурмой бездомных.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Константин обратился в полицию 5 мая. Он рассказал об ограблении в центре столицы.

Мужчина спустился в подземный переход через Тверскую улицу, где к нему подошли двое бездомных. Они просили денег на еду. Андропов не стал давать наличные, но предложил накормить. Мужчина отвел новых знакомых в кафе и купил каждому шаурму и газировку. Во время трапезы к компании подошел неизвестный, он завел разговор.

«Выйдя из кафе, Константин обнаружил пропажу своего мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей», - рассказал источник.

Полиция установила возможного грабителя. Им оказался 27-летний астраханец. Мужчину доставили в отдел, расследование продолжается.

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