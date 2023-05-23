Внучка Александра Цюрюпы стала жертвой телефонных мошенников

В квартире пожилой женщины, расположенной по адресу улица Серафимовича, дом 2, здания, более известного в народе как «дом на набережной», зазвонил телефон.

На том конце оказался якобы сотрудник правоохранительных органов, который предложил пенсионерке перестраховаться и перевести накопления со своего счёта на другой.

Накоплений у внучки знаменитого наркома оказалось порядка 2 500 000 рублей. Недолго думая, пенсионерка перевела их на счёт, продиктованный сотрудником полиции. Разумеется, как оказалось позже, на новом счёте никаких средств не появилось, а полицейский оказался никем иным, как очередным телефонным мошенником.

Сейчас по данному факту производится расследование. Напомним, Александр Цюрюпа был одним из первых наркомов продовольствия в правительстве Ленина.

Сама же женщина – самых пожилой сотрудник института элементоорганических соединений, а также создатель нового типа полимерных сеток.