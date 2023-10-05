Вместо подтяжки — ожоги: SMAS-лифтинг сварил лицо жительнице Уфы

У жительницы Уфы сварилось лицо после SMAS-лифтинга в салоне, об этом сообщает Телеканал «360».

44-летняя Олеся долгое время ходила на косметические процедуры лица в клинику доктора Мифтаховой. Несколько лет назад врач посоветовала ей попробовать новый метод омоложения — SMAS-лифтинг. Женщина согласилась и начала курсы подтяжки ультразвуковым аппаратом.

Уже во время процедуры Ольга почувствовала дискомфорт — ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. А на следующее утро она ужаснулась от увиденного в зеркале. На одной из щек образовался провал, а кожа была похожа на вареное мясо. Когда женщина обратилась с жалобой в клинику, Мифтахова посоветовала исправить недочеты другим аппаратом — М22. После этого, по словам посетительницы, щека провалилась окончательно, а косметолог заблокировала ее номер.

Впрочем, владелица клиники все обвинения в свою сторону отрицает. Она считает, что пациентка сама изуродовала себе лицо китайскими аппаратами, которые сама же привозила в Уфу и пыталась продавать в косметологических кабинетах. При этом Мифтахова подтвердила, что работает без необходимой лицензии.

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