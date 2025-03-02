Вместо извинений посоветовали «подлечить нервы»: пятилетнему мальчику сломали нос в садике

В детском саду Адмиралтейского района Санкт-Петербурга воспитаннику сломали нос. Администрация учреждения пыталась замять конфликтную ситуацию, а потом и вовсе посоветовала маме ребенка «подлечить нервы», передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Всего мальчика травмировали там дважды. В первый раз травму несовершеннолетнему нанесла воспитательницы. Она случайно повредила ребенку роговицу. Во второй раз на ребенка напал другой воспитанник и сломал ему нос.

Руководство детского сада вышло на связь с мамой мальчика только после угроз обратиться в прокуратуру. Однако вместо разъяснения ситуации родителям рекомендовали «подлечить нервы». Про сломанный нос у воспитанника никто не обмолвился.

По словам петербурженки, чей ребенок пострадал, в этом детском саду проблемы с персоналом. Например, женщине известно, что другим воспитанникам там заклеивали рот скотчем. Также их били телефоном.

Ранее в Салехарде воспитатель детсада унизила девочку. В итоге она стала отстригать себе волосы.