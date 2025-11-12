Вменяют причинение тяжкого вреда: санитаров социального дома, пациентка которого лишилась рук, задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали санитаров социального дома в Москве по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки. Девушке ампутировали кисти руки после пребывания в учреждении, передает Telegram-канал Baza.

В полицию уехали двое санитаров. Сейчас с ними работают следователи. Также журналистам стало известно, что директор социального дома лишился рабочего места после инцидента с пациенткой.

Девушка поступила в специализированное место с эпилепсией и аутоагрессией. Персонал для усмирения москвички связал ее руки шерстяными колготками. Через несколько часов конечности посинели из-за оттока крови. Впоследствии спасти их не удалось.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пациентка частной клиники лишилась фаланги пальца. Она обратилась в медицинский центр с воспалением.