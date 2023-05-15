Владельца ритуальный конторы расстреляли из пистолета на кладбище

Предприниматель из Орехово-Зуево, владелец небольшого предприятия в области производства памятников, оказался под прицелом недружественной фирмы по оказанию ритуальных услуг.

Утром к нему в контору зашли двое и, уточнив у ничего не подозревающего россиянина его имя, без разговоров начали расстреливать из травматических пистолетов.

Полученные ранения, к счастью, не помешали жертве нападения добраться до дома, где его встретила испуганная супруга и моментально вызвала полицию и скорую помощь.

Мужчину госпитализировали. В больнице из тела потерпевшего под местным наркозом извлекли семь пуль.

Известно, что давление на предпринимателя идёт уже не первый год.

В конце 2022 года неизвестные (вероятно представители той же самой конкурирующей фирмы) подожгли его магазин.

Издание mk.ru сообщает, что мужчина ведет свой бизнес весьма успешно и его услуги в городе пользуются большим спросом.