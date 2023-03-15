Виновные в смерти Джаггера выплатят семье погибшего один миллион долларов

Печальная история приключилась в штате Небраска, США.

14 летний подросток по имени Шоу Джаггер, проголодавшись, попросил у педагога дать ему чего-нибудь перекусить. Учитель предложил батончик мюсли, не подозревая, что у Джаггера на этот продукт аллергия.

Как выяснилось впоследствии, ребенок и сам не подозревал о своей аллергии, так как до этого никогда не пробовал мюсли. Через несколько минут после приема пищи, прямо по ходу урока, Джаггеру стало плохо.

Вызванная скорая доставила его в больницу с сильнейшим анафилактическим шоком. Инъекция адреналина и другие усилия медиков, пытавшихся спасти жизнь подростку, успехом не увенчались.

Семья Шоу Джаггера обратилась к правосудию. В результате переговоров с администрацией школы сторонам удалось договориться о размерах моральной компенсации.

Родственникам погибшего будет выплачен 1 миллион долларов, - сообщает Газета.Ru.