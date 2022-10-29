Вертикальная парковка на заборе в Москве: чем руководствовался водитель?

Очевидцы заметили в Москве автомобиль, припаркованный на заборе в вертикальном положении. Снимки показывают последствия для забора. Он промялся под весом машины. Вероятно, был произведен заезд задним ходом.

Пользователи интернета охотно начали обсуждать сделанное. Некоторые пошутили, что так паркуются королевы, другие назвали такую парковку удобной и вместительной.

Фото: группа ВК «Нагатино. Коломенская»