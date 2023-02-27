В женском туалете Анапы начали продавать детские игрушки

Женский туалет закрыт на ремонт. Кошечки и собачки предлагаются представительницам прекрасного пола в качестве компенсации за моральный ущерб.

Туалет вообще не работает. Он перепрофилирован в киоск с детскими игрушками, а старую вывеску еще не успели снять.