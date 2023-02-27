19:18, 27 февраля 2023
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В женском туалете Анапы начали продавать детские игрушки
Странное фото опубликовала одна из региональных групп Краснодарского края.
Поперек двери, ведущей в женскую часть общественных туалетов города Анапа, установлен прилавок, на котором размещены мягкие детские игрушки.
Газета.Ru сообщает, что фото породило в комментариях три версии «ребрендинга».
Женский туалет закрыт на ремонт. Кошечки и собачки предлагаются представительницам прекрасного пола в качестве компенсации за моральный ущерб.
Женский туалет работает. Прилавок откидной. Игрушки предлагаются как часть входной платы.
Туалет вообще не работает. Он перепрофилирован в киоск с детскими игрушками, а старую вывеску еще не успели снять.
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