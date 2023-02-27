passion.ru
СЛУЧИЛОСЬ
19:18, 27 февраля 2023
1 мин.

В женском туалете Анапы начали продавать детские игрушки

Странное фото опубликовала одна из региональных групп Краснодарского края.

Поперек двери, ведущей в женскую часть общественных туалетов города Анапа, установлен прилавок, на котором размещены мягкие детские игрушки.

Газета.Ru сообщает, что фото породило в комментариях три версии «ребрендинга».

  • Женский туалет закрыт на ремонт. Кошечки и собачки предлагаются представительницам прекрасного пола в качестве компенсации за моральный ущерб.

  • Женский туалет работает. Прилавок откидной. Игрушки предлагаются как часть входной платы.

  • Туалет вообще не работает. Он перепрофилирован в киоск с детскими игрушками, а старую вывеску еще не успели снять.

Новости партнеров
О чем говорят