«В ярости схватил серп»: внук отрезал голову своей бабушке после очередной просьбы бросить пить

В Индии внук отрезал голову своей 80-летней бабушке во время очередной ссоры из-за пристрастия мужчины к алкоголю. Об этом сообщает The Times Of India.

Трагичный инцидент произошел в деревне Перия Кумарапалаям в Кундадаме, округ Тирупур. 40-летний житель населенного пункта Виджая Кумар, страдающий алкоголизмом и психическими расстройствами, в очередной раз вступил в перепалку с бабушкой П. Майилаталой, которая уговаривала его бросить пить.

Согласно результатам расследования, в субботу, 25 октября, мужчина пришел домой в пьяном виде, и родственница вновь обратилась к нему с тем же советом.

«В порыве ярости он схватил серп, напал на нее, а затем обезглавил и сбежал из дома», — рассказал полицейский из участка Кундадам.

В полицию о случившемся сообщили соседи, которые обнаружили тело женщины, лежащее в луже крови. Труп был отправлен на вскрытие. Против внука погибшей возбуждено уголовное дело, сейчас полиция занята его поисками.

