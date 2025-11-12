В Якутии у женщины, которая обвинила мужа в педофилии, случился выкидыш

В Якутии у женщины, которая оговорила мужа и обвинила в педофилии, случился выкидыш. После ареста мужчины она узнала, что беременна, но на фоне стресса потеряла малыша.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Жительница Мирного после ссоры обвинила супруга в домогательствах 8-летней падчерицы. Позже она призналась, что надавила на девочку. Однако было возбуждено уголовное дело, мужчина сидит в СИЗО.

В разговоре с изданием она пожаловалась на усталость от декретов, ревность. Женщина говорит, что дочь потом призналась следователю, что мама заставила сказать об отчиме неправду, однако было поздно. Она просила пересмотреть дело, писала в СК, прокуратуру, но мать отстранили от дела. Весь Мирный встал на защиту мужчины, сообщила женщина и назвала мужа активным отцом, доброжелательным человеком.

12 ноября она опубликовала фото из больницы и сообщила, что случился выкидыш.

Ранее сообщалось, что у девушки случилась угроза выкидыша после ужина в ресторане Петербурга.