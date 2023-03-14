В Улан-Удэ 69-летняя пенсионерка впала в кому из-за гниющего куска ваты в ухе

В Улан-Удэ пенсионерка оказалась на грани жизни и смерти из-за небольшого куска ваты, застрявшего в ухе. Об этом сообщил Телеграм-канал Минздрава Бурятии.

Отмечается, что 69-летняя женщина обратилась за помощью врачей, когда у нее начались головокружение и тошнота, сопровождаемые гнойными выделениями из уха. Медики провели обследование и нашли небольшой кусочек ваты, который был в ее ушном проходе. Именно из-за него у пациентки развились менингит и острое гнойное воспаление.

Примечательно, что изначально пенсионерка лечила в домашних условиях отит. Пытаясь справиться самостоятельно с симптомами болезни, она заткнула ухо ватой и потом забыла про это. В итоге инородное тело начало гнить и привело к плачевным последствиям.

Женщине потребовалась экстренная госпитализация, так как ее состояние на момент обращения за помощью к врачам было критическим. Жительница Улан-Удэ впала в кому, и медикам пришлось провести две сложнейшие операции.

Спустя несколько недель работники больницы стали постепенно приводить пациентку в сознание. Ее состояние стабилизировалось, но ей предстоит тяжелая и долгая реабилитация. На данный момент пенсионерка не может говорить, так как заболевание, проникшее в мозг, сильно затронуло когнитивные функции.

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