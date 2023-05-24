В Тверской области пенсионерка задушила кота и принесла его труп соседу. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на сообщество волонтеров «Инициативная группа по защите животных».

Как сообщает источник, инцидент произошел 21 мая. Тогда женщине показалось, что животное объедает ее кошек. Вот почему она «хладнокровно задушила кота своими руками». Однако на этом жительница Тверской области не остановилась: она принесла труп хозяину животного.

По данным СМИ, мужчина не так давно похоронил жену, вот почему кот для был дорог: он относился к нему как к ребенку. Увидев его труп, потерпевший пожаловался на боль в сердце. Известно, что, как только здоровье соседа улучшится, он напишет на пенсионерку заявление в полицию.

К слову, сама жительница Тверской области не понимает претензий в свой адрес. Женщина считает, что ничего опасного она не совершила.

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