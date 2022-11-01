В Свердловской области отец случайно похоронил чужого сына

Запутанная история приключилась в Туринске (Свердловская область).

По трагическому стечению обстоятельств, отцу погибшего Станислава Б. выдали не тело его сына, а некоего незнакомого мужчину.

Предположительно, путаница произошла из-за долгих попыток установить личность покойного.

Дело в том, что покойный пропал без вести в конце августа, а найден был лишь через пятьдесят дней.

Все это время несчастный пролежал в лесу.

Когда тело, наконец, нашли, оно почти полностью съедено животными, поэтому для установления личности потребовался специальный анализ.

Морг же не согласился ждать результатов две недели и предложил родителям погибшего собственноручно забрать мертвеца.

По информации источника, сотрудник ВГУПа дал им ключи от комнаты, где «их сын лежит в черном мешке», однако к ужасу родственников, в мешке он оказался не один.

Страшно представить, что пришлось пережить семье после того, как выяснилось, что тело их сына, собственноручно (и незаконно) взятое ими из морга оказалось трупом другого мужчины.

В деле много спорных нюансов, от подозрительно долгих поисков до самого факта захоронения, однако понять кто же все-таки виноват больше удастся навряд ли.

Да и стоит ли...

ФОТО: https://ru.freepik.com/