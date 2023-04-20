В Свердловской области десятилетнего школьника унесло на льдине

В поселке Верхотурье в Свердловской области несколько 10-летних школьников играли на берегу реки Туры. В какой-то момент один из них наступил на замерзшую кромку льда у берега. Кромка отломилась, и ребенок на льдине поплыл вниз по течению.

Испуганные приятели, вместо того чтобы поднять тревогу, разбежались по домам, опасаясь взбучки от своих собственных родителей.

В результате в течение нескольких часов школьник находился на льдине, ежеминутно рискуя сорваться в ледяную воду.

На поиск и спасение были брошены подразделения полиции и сотрудников местной пожарной части. Ребенка спасли, но в итоге досталось родителям потерпевшего. Их привлекли к ответственности по административной статье за неисполнение своих обязанностей.

«Дети должны играть на детских и спортивных площадках. А родители - контролировать, где находятся их дети и как они проводят время», — подчеркнули в полиции.

Оперативники также напомнили школьникам, что, если кто-то оказался в беде, надо немедленно звать на помощь.