23:48, 16 апреля 2023
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В столице России мошенники разработали новую схему отъема денег у населения.
Как обычно, жертвой обмана становятся пенсионеры. По сообщениям издания Газета.Ru, больше сотни пожилых людей оформили кредит под залог недвижимости.
Россияне были обмануты по одной и той же стратегии. Им звонили сотрудники организации «Живые деньги» и предлагали оформить кредит. Чтобы приумножить взятые в банк деньги, предприимчивые мошенники предлагали научить играть на бирже.
Тот факт, что кредитная ставка по договору составляет 42%, пожилых людей не смущал. Не смущало потерпевших и предложение оставить в качестве залога свою квартиру.
Сейчас скандал набирает обороты, а пенсионеры пытаются сохранить свои права на недвижимое имущество.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело