В столице России мошенники разработали новую схему отъема денег у населения.

Как обычно, жертвой обмана становятся пенсионеры. По сообщениям издания Газета.Ru, больше сотни пожилых людей оформили кредит под залог недвижимости.

Россияне были обмануты по одной и той же стратегии. Им звонили сотрудники организации «Живые деньги» и предлагали оформить кредит. Чтобы приумножить взятые в банк деньги, предприимчивые мошенники предлагали научить играть на бирже.

Тот факт, что кредитная ставка по договору составляет 42%, пожилых людей не смущал. Не смущало потерпевших и предложение оставить в качестве залога свою квартиру.

Сейчас скандал набирает обороты, а пенсионеры пытаются сохранить свои права на недвижимое имущество.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело