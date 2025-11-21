В СНТ заявили, что богородский маньяк вовремя платил взносы и не создавал проблем
В СНТ «Звезда» сообщили, что богородский маньяк, подозреваемый в убийстве двух человек, платил взносы и не создавал проблем. Об этом узнал сайт 360.ru.
Председатель товарищества рассказал: «Ничего не нарушал, все вовремя платил, проблем не создавал».
По словам собеседника издания, следователям предоставили доступ к видеокамерам – это может помочь в расследовании. Найдена ли жена маньяка, неизвестно, правоохранители не раскрыли детали разбирательства.
Также источник сообщил, что участок в СНТ принадлежал предполагаемому преступнику. Он проживал там с женой – впоследствии женщина исчезла.
Напомним, мужчину обвиняют в убийстве минимум двух девушек. Предположительно, он заманивал жертв под предлогом поиска няни для сына. Злоумышленника задержали благодаря показаниям одной и выживших.
Ранее сообщалось, что богородский маньяк совершал преступления исключительно по 27 числам.