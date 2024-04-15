В Сибири мужчина набросился в магазине на 13-летнюю школьницу

В Новосибирске мужчина накинулся на девочку в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

ЧП произошло 12 апреля в одном из магазинов Железнодорожного района города. Работники супермаркета вызвали охрану, увидев, что мужчина напал на 13-летнюю девочку. Неадекват несколько раз ударил школьницу, после чего покинул магазин. Прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования вызвали сотрудников полиции для дальнейших разбирательств.

Полицейские не смогли задержать агрессора по горячим следам, в торговом зале они обнаружили заплаканного и растерянного подростка.

Ранее стало известно, что в Ингушетии пьяный мужчина расстрелял автомобиль с 13-летним школьником. Мальчика с огнестрельным ранением картечью в область живота экстренно доставили в больницу, где он позднее скончался.

Также мы писали, что в Москве 15-летних школьников расстреляли на вечеринке.