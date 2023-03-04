12:25, 04 марта 2023
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В Североуральске воспитанница интерната жестоко избила 13-летнюю девочку из-за выданного секрета
Mash: 13-летняя девочка была жестоко избита воспитанницей интерната за рассказанный секрет.
Фото: freepik
17-летняя воспитанница интерната в Североуральске избила 13-летнюю девочку. Дело в том, что она выдала секрет.
Подросток решила проучить девочку и избивала ее в присутствии толпы. Жестокое избиение было записано на камеру очевидцами. Жертва избиения получила сотрясение головного мозга.
Инцидент произошел ещё в феврале 2023 года, но доставленную в полицию обидчицу быстро отпустили.
Однако недавно неизвестный отправил видеозапись бывшей воспитательнице, которая решила предать ее огласке. Для разбирательства в интернат приехал городской прокурор.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал «Ural Mash»
Автор:Галина СьюТеги: