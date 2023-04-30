В Санкт-Петербурге у дома детского творчества поймали эксгибициониста

На севере Петербурга полиция задержала 53-летнего мужчину, который снял с себя всю одежду и стоял в обнаженном виде перед городским домом детского творчества «Союз».

В этот день отец 11-летней девочки, ставшей свидетелем малоприятного происшествия, позвонил в полицию и в подробностях рассказал о том, что и как именно шокировало его ребёнка.

Правоохранительные органы прибывшие на место преступления, действительно, обнаружили мужчину на улице Раевского, рядом с детским учреждением.

На подозреваемого эксгибициониста завели дело о мелком хулиганстве и отвезли в следственный изолятор.

Материалы преступления переданы в отдел СК по Петербургу для дальнейшего рассмотрения.