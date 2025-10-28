В Ростовской области уволили директора школы, в столовой которой детей кормили по категориям «малоимущие» и «СВО»

В одной из школ Ростовской области учащихся на обеде рассаживали, разделяя их на категории «малоимущие» и «дети участников СВО». В Сети появились кадры из столовой учебного заведения города Азов, на столах которой были размещены соответствующие таблички.

Опубликованная в интернете фотография вызвала возмущение среди пользователей. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал ситуацию грубейшей дискриминацией.

«Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку быть не должно.

Как сообщает ИА Регнум, директора учебного заведения уже уволили. По факту произошедшего местная прокуратура начала проверку. Мэр города Дмитрий Устименко, в свою очередь, принес извинения за допустивших такую ситуацию сотрудников школы. Он также пообещал, что все дети «будут питаться одинаково».

«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Яркий пример того, что нет предела человеческой глупости», — отметил глава города.

Ранее мы писали о том, что в США в преддверии праздника Хэллоуин детям раздали сладости со швейными иглами внутри.