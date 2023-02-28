В российской больнице пациентов начали кормить «собачьей» едой

Пациенты больницы города Новый Уренгой прокомментировали ужасное с их точки зрения питание в лечебном учреждении.

В местном telegram-канале пишут, что казённая еда напоминает собачий консервы.

Одна из интернет-пользователей, вернувшись домой после пребывания в лечебницы, написала дословно следующее:

«Это ужасно и есть это невозможно. Такую бурду даже собаки есть не станут, не то что больные люди».

По словам другой выписавшейся больной, большинство пациентов почти всю еду сразу выкидывают в мусор.

Как сообщает URA.ru, многие уже направили официальное обращение в администрацию города.

Там сообщили, что начиная уже с 1 марта в больнице будет введено новое меню на выбор пациента, но с учётом рекомендаций лечащего врача.

«Всё питание, как мы поняли, не устраивает пациентов в основном по вкусовым параметрам. Напоминаем, это еда лечебная, составляется меню диетологами. Тем не менее, руководство НЦГБ примет необходимые меры, чтобы повысить комфортность пребывания пациентов в нашей больнице», – сообщили в департаменте здравоохранения.