В российских туалетах начали давать взятки

Женщина-адвокат ворвалась в мужской туалет и сунула судье пачку фальшивых денег

Теперь судье Лыткаринского городского суда Московской области Сергею Котову грозит реальный срок.

Эта запутанная история началась почти два года назад, когда слушалось дело о незаконном обороте оружия и наркотиков.

Подзащитный адвоката Ирины Кувакиной решил скостить себе возможный срок многомиллионной взяткой. По некоторым данным, его спровоцировала на это сама Кувакина.

Бдительные следователи заподозрили неладное и вынудили адвоката к сотрудничеству. В результате на преступную сделку женщина явилась, снабженная фальшивыми купюрами.

Дальнейшие показания расходятся. По версии следствия судья сам избрал местом передачи денег мужской туалет. И был задержан практически на месте преступления.

Котов вину отрицает, утверждая, что зашел в туалет по нужде, а Кувакина вбежала и сунула ему пачку в самый ответственный момент.

По словам судьи, в тот роковой для него день следствие по делу было уже закончено и готовый приговор лишь ждал своего оглашения.

Сейчас «туалетное дело» приобрело свою собственную огласку.

Запираться надо. Когда заходишь в W.