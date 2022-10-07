12:28, 07 октября 2022
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В России нашли канал по покупке живых детей с подписью «Продажа мяса»
Жительница Москвы случайно натолкнулась в сети на Telegram-канал, который продавал ее собственного сына с фотографией и ценником.
Помимо собственного сына она обнаружила и его одноклассников. Под каждой из них стояла подпись «Продажа мяса» и ценник с пятью нулями.
Предполагается, что данные о детях психопат выуживал у самих детей в одной из онлайн-игр. После чего публиковал данные на канал.
Мать ребенка считает, что такие объявления не относятся к разряду шуток, так как больной человек мог использовать гипнотические приемы на детях.