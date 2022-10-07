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СТРОГО 18+
12:28, 07 октября 2022
1 мин.

В России нашли канал по покупке живых детей с подписью «Продажа мяса»

SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Жительница Москвы случайно натолкнулась в сети на Telegram-канал, который продавал ее собственного сына с фотографией и ценником.

Помимо собственного сына она обнаружила и его одноклассников. Под каждой из них стояла подпись «Продажа мяса» и ценник с пятью нулями.

Предполагается, что данные о детях психопат выуживал у самих детей в одной из онлайн-игр. После чего публиковал данные на канал.

Мать ребенка считает, что такие объявления не относятся к разряду шуток, так как больной человек мог использовать гипнотические приемы на детях.

Источник:Telegram-канал SHOT
Теги:
#соцсети
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#дети
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#маньяк
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