В России нашли канал по покупке живых детей с подписью «Продажа мяса»

Жительница Москвы случайно натолкнулась в сети на Telegram-канал, который продавал ее собственного сына с фотографией и ценником.

Помимо собственного сына она обнаружила и его одноклассников. Под каждой из них стояла подпись «Продажа мяса» и ценник с пятью нулями.

Предполагается, что данные о детях психопат выуживал у самих детей в одной из онлайн-игр. После чего публиковал данные на канал.

Мать ребенка считает, что такие объявления не относятся к разряду шуток, так как больной человек мог использовать гипнотические приемы на детях.