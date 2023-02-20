В России начали продавать клубнику по 2 тысячи рублей

Конец февраля – время первого массового появления клубники в продуктовых магазинах России. В последние годы основным поставщиком ягоды была Турция.

«Землетрясение 6 февраля нарушило логистику», - объясняют продавцы шокирующие цены на клубнику в Екатеринбурге.

Здесь отпускная цена за один килограмм в среднем составляет 1000 рублей, некоторые торговые точки указывают и вовсе фантастическую цену в 1500, 1700 и даже 2000 рублей за кило.

«Раньше мы закупали клубнику по 350 рублей, а теперь поставщик просит 800 рублей за кило. В таком случае нам проще отказаться от клубники и пока не продавать ее», — рассказал корреспонденту E1.RU торговец из овощной лавки.

Скачок цен на турецкую клубнику срикошетировал по другим поставщикам. Подскочила в цене и ягода из Армении.

Ее оптовая стоимость сейчас составляет около 550 рублей за килограмм.