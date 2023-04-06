В роскошных апартаментах в центре Москвы задержан долларовый миллионер-педофил

В самом центре Москвы обнаружены апартаменты, в которых несколько лет промышлял весьма состоятельный педофил.

Мужчина 65 лет приехавший из Дагестана, разработал целую схему по привлечению к себе «юных клиентов». За каждого доставленного ребёнка извращенец платил специально нанятым сутенерам 100 000 руб. Самим детям, решившимся вступить с ним в интимную близость, гонорар полагался куда более скромный – всего 10 000 руб.

Сообщили о происходящем две девочки 14 и 15 лет. По информации мk.ru, обе были из благополучных семей, и в деньгах особенно не нуждались. Судя по всему, подростками двигало желание поближе посмотреть на «красивую жизнь».

Ворвавшись в квартиру, оперативники обнаружили большое количество детского порно и секс игрушек. Кроме того, в компьютере у подозреваемого полицейские заметили счета на сумму, превышающую $ 20 млн.

Любопытно, что педофил-миллионер жил в съемной квартире, при этом из окна у него было видно собственное здание, площади в котором он сдавал в аренду.

По имеющейся информации оперативников, это отнюдь не единственный случай, когда мужчина занимался сексом с несовершеннолетними в этой квартире.