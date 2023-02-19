21:21, 19 февраля 2023
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В Приморье муж отрубил жене пальцы за попытку оплатить ЖКУ
Страшная история произошла в деревне Черниговка Приморского края. 51-летний супруг повздорил с женой. Поводом стали оставшиеся от зарплаты деньги.
Женщина хотела оплатить счёт за жилищно-коммунальные услуги, муж настаивал на покупке очередной порции спиртного.
Как сообщает портал Province.ru, сама ссора также случилась в разгар попойки, что и подхлестнуло мужчину перейти от слов к делу.
Сперва он попытался отнять у 32-летней жены деньги ножниц, а когда несчастная зажала купюры в руках, схватил топор и отсек ей три пальца.
Пока скорая помощь отвозила потерпевшую в госпиталь, полиция препровождала дебошира в участок.
Задержанному грозит тюремное заключение за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, да еще и с применением холодного оружия.
Источник:Province.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: