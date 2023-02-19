В Приморье муж отрубил жене пальцы за попытку оплатить ЖКУ

Страшная история произошла в деревне Черниговка Приморского края. 51-летний супруг повздорил с женой. Поводом стали оставшиеся от зарплаты деньги.

Женщина хотела оплатить счёт за жилищно-коммунальные услуги, муж настаивал на покупке очередной порции спиртного.

Как сообщает портал Province.ru, сама ссора также случилась в разгар попойки, что и подхлестнуло мужчину перейти от слов к делу.

Сперва он попытался отнять у 32-летней жены деньги ножниц, а когда несчастная зажала купюры в руках, схватил топор и отсек ей три пальца.

Пока скорая помощь отвозила потерпевшую в госпиталь, полиция препровождала дебошира в участок.

Задержанному грозит тюремное заключение за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, да еще и с применением холодного оружия.