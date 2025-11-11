В Приамурье коммунальщики выставили женщине счет за воду на 11,5 млн рублей

В Приамурье коммунальщики потребовали местную жительницу оплатить счет за воду на сумму почти 11,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Огромный счет за коммуналку был выставлен жительнице села Тамбовка Амурской области. Женщина давно переехала в Ярославль, а в квартире, куда пришла квитанция, никто не живет. Однако расход холодной воды за месяц странным образом составил 100 миллионов литров.

После того как хозяйка жилья опубликовала фотографию счета в соцсети, выяснилось, что сумма 11 499 028 рублей была указана по ошибке. Сработал человеческий фактор, объяснил директор «Тамбовских коммунальных систем» Антон Самохвалов.

«Когда передают показания собственники, это все вручную забивает специалист. Объем большой, тысяча абонентов. Где-то, может быть, ошибку допустила. Нашли ошибку, определили, исправили, все выставили, все как положено», — сказал он.

Ранее мы писали, что брата певца Ивана Дорна разыскивают судебные приставы из-за долгов по коммуналке.