В подмосковном Королёве девушка умерла на улице с ребёнком на руках

Причины произошедшего ещё предстоит выяснить.

На данный момент известно лишь, что ничем не примечательная пара - мать с ребёнком в коляске, прогуливалась по одной из центральных улиц подмосковного города Королёв.

Внезапно девушка рухнула навзничь, а коляска с плачущим младенцем покатилась дальше и остановилась в нескольких метрах от тела.

Очевидцы, попытавшиеся привести мать в чувство, справиться с этим не смогли и вызвали на место медиков.

Как сообщает MK.ru, Врачи прибыли оперативно и, осмотрев тело, диагностировали смерть.

Девушка погибла так и не приходя в чувства.

Что послужило причиной «летальной» прогулки – выясняется.

Ребёнок передан в органы опеки.