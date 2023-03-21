16:07, 21 марта 2023
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В подмосковном Королёве девушка умерла на улице с ребёнком на руках
В Королеве девушка умерла среди бела дня с ребенком на руках.
Причины произошедшего ещё предстоит выяснить.
На данный момент известно лишь, что ничем не примечательная пара - мать с ребёнком в коляске, прогуливалась по одной из центральных улиц подмосковного города Королёв.
Внезапно девушка рухнула навзничь, а коляска с плачущим младенцем покатилась дальше и остановилась в нескольких метрах от тела.
Очевидцы, попытавшиеся привести мать в чувство, справиться с этим не смогли и вызвали на место медиков.
Как сообщает MK.ru, Врачи прибыли оперативно и, осмотрев тело, диагностировали смерть.
Девушка погибла так и не приходя в чувства.
Что послужило причиной «летальной» прогулки – выясняется.
Ребёнок передан в органы опеки.