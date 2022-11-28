В Подмосковье зарегистрирована внезапная вспышка менингита

На складе популярного российского маркетплейса «Ozon» произошла внезапная вспышка менингита.

Сообщается, что первыми заболевшими оказались пятеро сотрудников, проживающих в подмосковном общежитии посёлка Нахабино.

Несмотря на признаки болезни, работники еще какое-то время продолжили выходить на работу.

За следующие три дня на резкое ухудшение самочувствия, сильные головные боли и повышенную температуру пожаловались ещё два десятка человек.

На данный момент, более сорока кладовщиков оказались в инфекционных отделении региональных больниц.

Склад продолжает функционировать, однако на всей его территории введен режим карантина.