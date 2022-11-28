18:08, 28 ноября 2022
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В Подмосковье зарегистрирована внезапная вспышка менингита
На складе популярного российского маркетплейса «Ozon» произошла внезапная вспышка менингита.
Сообщается, что первыми заболевшими оказались пятеро сотрудников, проживающих в подмосковном общежитии посёлка Нахабино.
Несмотря на признаки болезни, работники еще какое-то время продолжили выходить на работу.
За следующие три дня на резкое ухудшение самочувствия, сильные головные боли и повышенную температуру пожаловались ещё два десятка человек.
На данный момент, более сорока кладовщиков оказались в инфекционных отделении региональных больниц.
Склад продолжает функционировать, однако на всей его территории введен режим карантина.
Источник фото:https://ru.freepik.com
Источник:https://lenta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: