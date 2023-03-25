В Подмосковье задержали участницу банды по продаже детей

Эта история началась два года назад.

В поселке Одинцовского района городского округа полиция обнаружила пятерых новорожденных в возрасте от пяти недель до трех месяцев.

Один ребенок был мертв. На месте обнаружения страшной находки были задержаны две гражданки Китая. Тогда же было начато следствие по статье о торговле людьми.

К настоящему времени в Москве арестованы восемь известных врачей и владельцев центров суррогатного материнства. Среди них Владислав Мельников, по некоторым данным помогавший в сборе генетического материала для Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

Член Российской ассоциации репродукции человека Константин Свитнев объявлен в международный розыск.

Как сообщает Газета.Ru, сам Свитнев, утверждает, что вся схема передачи суррогатных детей иностранцам была абсолютна законна, логистические проблемы возникли из-за пандемии и закрытия границ.

Тем временем в Наро-Фоминске полиция задержала менеджера фирмы суррогатного материнства «Свидчайлд» Наргиз Хамидову. Следователи выясняют причастность женщины к незаконной продаже младенцев иностранцам