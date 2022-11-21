В Подмосковье забит насмерть школьный охранник

Инцидент со смертельным исходом произошел в городе Раменское.

Тело 57-летнего Михаила Бурсукова обнаружили утром во внутреннем дворе школы идущие на работу педагоги. По предварительным данным, охранник скончался от многочисленных ударов по голове деревянной дубинкой.

По версии следствия, убийца – некто Жуков, второй охранник, набросившийся на напарника из-за того, что тот злоупотребил на рабочем месте спиртным. Нанеся Бурсукову несколько ударов палкой, Жуков запер двери помещения и преспокойно улегся спать.

Пострадавший сумел выбраться из школы через окно первого этажа, но обратиться за помощью не успел. Уголовное дело будет возбуждено по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть».