В Подмосковье учителя устроили досмотр ученикам на наличие вейпов

Учителя художественно-технического лицея в Видном (Ленинский городской округ Подмосковья) провели обыск. Преподаватели смотрели в рюкзаки старшеклассников и искали вейпы. Было найдено несколько электронных сигарет. Однако юрист назвал данные действия противозаконными.

Если учителю известно, что ученик курит вейп, то он может уведомить школьную администрацию, социального педагога. В свою очередь, администрация уведомит об этом законного представителя ребенка и вызовет на беседу. Если ученик использует вейп в классе, то эта ситуация требует обращения в полицию, объяснил юрист.

Разъяснения по поводу случившегося в лицее дала начальник управления образования городского округа Наталия Киселева. По ее словам, поводом стало наличие следов курения в туалетах. Осмотр был проведен для безопасности и здоровья учащихся. Ни родители, ни дети претензий не имеют.

Отмечается, что будет проведена лекция о вреде электронных сигарет, поскольку они становятся причиной бронхиальной астмы, повышенного давления и проблем с сердцем.