В Подмосковье студентка откусила эрогенную зону одноглазому мигранту-насильнику

В Подмосковье 16-летняя студентка колледжа спаслась от насильника, повалив на землю и укусив его. Позже полиция нашла на месте кусок языка, принадлежащий преступнику.

Инцидент произошел вечером 19 октября. Примерно в 18:00 в Лосино-Петровском городском округе мигрант набросился на девушку, когда та возвращалась домой с автобусной остановки. Студентка не растерялась и оказала сопротивление, а затем сбежала.

В настоящее время злоумышленника ищут. Полиции известны две отличительные черты преступника: со слов девушки, у него азиатская внешность, один глаз заклеен медицинской повязкой.

ФОТО: Freepik.com