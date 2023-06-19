В Подмосковье подростки до смерти забили мужчину за отказ встать на колени. Об этом сообщает издание aif.ru.

По данным источника, погибший употреблял запрещенные вещества. Школьники потребовали от мужчины, чтобы он встал на колени и поклялся отказаться от наркотиков. Житель Подмосковья не стал выполнять требования подростков, вот почему они начали избивать его ногами. В какой-то момент школьники потеряли контроль и забили мужчину до смерти.

Известно, что инициатором нападения стал восьмиклассник местной школы. К слову, учащиеся данного заведения держат в страхе весь район: как утверждают очевидцы, они неоднократно совершали убийство. Вот почему правоохранительные органы начали проверку школы, в том числе и ее педагогов.

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