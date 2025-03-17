Опубликовано 17 марта 2025, 18:061 мин.
В Подмосковье мужчина зарезал коллегу в ходе празднования дня зарплаты
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В Егорьевске Московской области мужчина зарезал коллегу во время празднования дня зарплаты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, между убийцей и убитым в ходе застолья произошла словесная стычка, которая позже переросла в ссору.
«Подозреваемый не менее двух раз ударил своего 48-летнего коллегу ножом в область шеи. От полученных травм он умер. Его тело с кровоподтеками нашли в гараже», — рассказали источники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1. ст. 105 УК РФ).
Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина зарезал 28-летнюю жену в лифте жилого дома. На преступление его толкнула ревность.