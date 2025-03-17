В Подмосковье мужчина зарезал коллегу в ходе празднования дня зарплаты

В Егорьевске Московской области мужчина зарезал коллегу во время празднования дня зарплаты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, между убийцей и убитым в ходе застолья произошла словесная стычка, которая позже переросла в ссору.

«Подозреваемый не менее двух раз ударил своего 48-летнего коллегу ножом в область шеи. От полученных травм он умер. Его тело с кровоподтеками нашли в гараже», — рассказали источники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1. ст. 105 УК РФ).

Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина зарезал 28-летнюю жену в лифте жилого дома. На преступление его толкнула ревность.