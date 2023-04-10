В Подмосковье люди гибнут от неизвестного порошка

Сразу две подозрительно похожие друг на друга трагедии случились с молодыми парами в Подмосковье. В обоих случаях в квартирах были обнаружены тела мужчин и женщин без следов насильственной смерти. Рядом с трупами оказалось некое порошкообразное вещество белого цвета.

Первый случай произошёл в Домодедово. Там испуганные жильцы вызвали полицию после того, как несколько дней слышали крики детей из запертой квартиры.

Вскрыв дверь, сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибших родителей 35 – 37 лет. Женщине соседи дали хорошую характеристику, а вот прошлое мужчины оказалась тёмным: приводы, судимость, алкогольная зависимость.

Второй случай произошёл в Рузском районе. Новые жертвы неизвестного вещества оказались моложе: 22-летняя девушка и 25-летний парень. Как сообщает издание мк.ru схожее белое вещество также было обнаружено рядом с телами. Установить его принадлежность к запрещенным препаратам не удалось. Странный наркотик отправлен на экспертизу.